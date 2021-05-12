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    Евродепутат Фульвио Мартушелло: Концепция «Слышащего государства» – это стремление построить сильное и справедливое государство

    12 Мая 2021, 12:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник в бельгийской столице состоялись переговоры заместителя Премьер-министра РК – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с главой комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером и Спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором.

    Как сообщал МИА «Казинформ», представитель казахстанского Правительства проинформировал депутата Европарламента о состоянии в области прав человека в нашей стране. И о демократических реформах, которые проводит Президент Казахстана К.Токаев.

    Особый интерес у европейских представителей вызвал третий пакет политических реформ. Европейские представители приветствовали нацеленность Казахстана на создание открытого демократического общества. Выразили готовность взаимодействовать в данном направлении.

    Свое мнение о реформах в нашей стране рассказал глава делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией Фульвио Мартушелло.

    «Действительно, мы в Европейском Союзе с интересом наблюдаем за реализацией пакета реформ, объявленных Президентом Касым-Жомартом.Токаевым. Реализуемая в Казахстане Концепция «Слышащего государства» – по сути, стремление построить сильное и справедливое государство.

    Европейские политики должны поддержать стремление Казахстана провести широкие реформы, направленные на дальнейшую демократизацию общества, обеспечение гендерного равенства и соблюдение базовых прав человека.

    Хотелось бы отметить рост количества женщин в структурах казахстанской власти. Знаковым является то, что практической реализацией части реформ Президента Касым-Жомарта Токаева занимается Министерство информации и общественного развития, которое возглавляет женщина. В этом ведомстве Правительства Казахстана присутствует не только гендерное равенство, но и ведется интенсивная работа над разработкой масштабных законов и принципов гражданского общества, расширения роли общественных советов, волонтерства, и укрепления средств массовой информации.

    Безусловно, для Европейского Союза важно развитие сектора неправительственных организаций в Казахстане и всей Центральной Азии. Сейчас мы видим, как в Казахстане активно развивается данный сектор, который насчитывает уже десятки тысяч субъектов. Это благотворительные фонды, и волонтеры, и правозащитники.

    Надеюсь на успешный ход реализации инициатив казахстанского руководства».

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Правительство РК Евросоюз
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