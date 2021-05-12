Евродепутат Фульвио Мартушелло: Концепция «Слышащего государства» – это стремление построить сильное и справедливое государство

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник в бельгийской столице состоялись переговоры заместителя Премьер-министра РК – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с главой комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером и Спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором.

Как сообщал МИА «Казинформ», представитель казахстанского Правительства проинформировал депутата Европарламента о состоянии в области прав человека в нашей стране. И о демократических реформах, которые проводит Президент Казахстана К.Токаев.

Особый интерес у европейских представителей вызвал третий пакет политических реформ. Европейские представители приветствовали нацеленность Казахстана на создание открытого демократического общества. Выразили готовность взаимодействовать в данном направлении.

Свое мнение о реформах в нашей стране рассказал глава делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией Фульвио Мартушелло.

«Действительно, мы в Европейском Союзе с интересом наблюдаем за реализацией пакета реформ, объявленных Президентом Касым-Жомартом.Токаевым. Реализуемая в Казахстане Концепция «Слышащего государства» – по сути, стремление построить сильное и справедливое государство.

Европейские политики должны поддержать стремление Казахстана провести широкие реформы, направленные на дальнейшую демократизацию общества, обеспечение гендерного равенства и соблюдение базовых прав человека.

Хотелось бы отметить рост количества женщин в структурах казахстанской власти. Знаковым является то, что практической реализацией части реформ Президента Касым-Жомарта Токаева занимается Министерство информации и общественного развития, которое возглавляет женщина. В этом ведомстве Правительства Казахстана присутствует не только гендерное равенство, но и ведется интенсивная работа над разработкой масштабных законов и принципов гражданского общества, расширения роли общественных советов, волонтерства, и укрепления средств массовой информации.

Безусловно, для Европейского Союза важно развитие сектора неправительственных организаций в Казахстане и всей Центральной Азии. Сейчас мы видим, как в Казахстане активно развивается данный сектор, который насчитывает уже десятки тысяч субъектов. Это благотворительные фонды, и волонтеры, и правозащитники.

Надеюсь на успешный ход реализации инициатив казахстанского руководства».



