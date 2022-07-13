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    Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет

    13 Июля 2022, 02:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет. В текущем году курс единой европейской валюты снизился почти на 14% по отношению к американской, а по сравнению с июнем прошлого года — на 17,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Ключевой фактор, оказывающий давление — цены на энергоносители и опасения, связанные с поставками газа из РФ. На динамику влияют также различия в кредитно-денежной политике Вашингтона и Брюсселя — ФРС повышает базовые ставки, тогда как ЕЦБ удерживает их на низком уровне.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика США Евросоюз Мировые новости
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