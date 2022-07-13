Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет. В текущем году курс единой европейской валюты снизился почти на 14% по отношению к американской, а по сравнению с июнем прошлого года — на 17,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Ключевой фактор, оказывающий давление — цены на энергоносители и опасения, связанные с поставками газа из РФ. На динамику влияют также различия в кредитно-денежной политике Вашингтона и Брюсселя — ФРС повышает базовые ставки, тогда как ЕЦБ удерживает их на низком уровне.



