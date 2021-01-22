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    Евразийский межправсовет состоится в очном формате в Алматы

    22 Января 2021, 17:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 февраля в Алматы в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза, а также форум «Almaty Digital Forum 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    В пленарной сессии цифрового форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей при ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Также планируется участие представителей ЕЭК в работе форума.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Алматы ЕАЭС
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