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    Евразийский межправсовет обсудит меры по обеспечению стабильности в условиях пандемии

    8 Апреля 2020, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский межправительственный совет, заседание которого состоится 10 апреля, обсудти меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19, передает корреспондент МИА Казинформ» со ссылкой на ЕЭК.

    В ходе заседания также планируется обсудить подготовку стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и рассмотреть подходы к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли.

    Кроме того, ЕМПС рассмотрит инициативу Евразийского банка развития о перечислении ввозных таможенных пошлин в национальных валютах между государствами Союза.

    Заседание пройдет в формате видеоконференции.


    Автор:

    Медет Ахметов

    Экономика ЕАЭС
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