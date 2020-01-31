Евразийский экономический Союз — региональный центр притяжения инвестиций и высоких технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы состоится очередное заседание Межправительственного совета ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Одной из основных тем Межправсовета Евразийского союза в г. Алматы станет развитие торговли и цифровой интеграции стран-участниц. С момента подписания Договора о создании Евразийского экономического союза прошло почти 6 лет. За это время создан внушительный перечень наднационального законодательства, которое обеспечивает свободное движение товаров, услуг, рабочей силы в едином экономическом пространстве.

Идея создания Евразийского экономического союза принадлежит Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, которую он озвучил 29 марта 1994 года, выступая с лекцией в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Инициатива Первого Президента воплотилась в реальность лишь спустя 20 лет и это стало историческим событием для постсоветских республик, вступивших в экономический союз.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана. Данный документ положил начало развитию евразийской интеграции, которая обеспечивает долгосрочные стабильные условия для развития экономик стран-участниц Союза, а также создал возможности для реализации четырех свобод: свободы движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.

4 декабря 2014 года парламент Армении ратифицировал договор о присоединении страны к ЕАЭС. 23 декабря 2014 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета был подписан договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС. 1 января 2015 года договор о создании Евразийского экономического союза вступил в силу. 2 января 2015 года в ЕАЭС официально вступила Армения. В августе 2015 года завершилась процедура вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

Основные этапы становления Союза

26 февраля 1999 года в Москве Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (ЕЭП), что дало импульс для поиска отвечающей всем требованиям, адаптированной под евразийские реалии экономической кооперации.

10 октября 2000 года в Астане (ныне г. Нур-Султан) Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан в целях эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства учредили Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Это стало важным этапом эволюции идеи единых экономических стандартов. Механизмы, имплементированные в данную организацию, позволили за 8 лет ее функционирования в 4 раза увеличить товарооборот между странами-участницами.

Ключевым моментом стало подписание Соглашения в 2003 году о формировании Единого экономического пространства, которое обеспечивало передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Другой вехой в интеграции стало начало функционирования Таможенного союза (ТС) между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерации в 2010 году. Введен в действие Единый таможенный тариф, отменены таможенное оформление и таможенный контроль на внутренних границах, обеспечено беспрепятственное движение товаров на территории трех государств. Началась активная работа по разработке международных договоров, создающих основу для начала функционирования Единого экономического пространства.

В январе 2012 года вступили в силу международные договоры, формирующие правовую основу Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, создающие основу для свободного движения уже не только товаров, но и услуг, капитала и рабочей силы.

29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о создании (ЕАЭС), который с 1 января 2015 года вступил в силу. Позже к объединению присоединились Армения и Кыргызстан. Договор обозначил переход евразийского экономического проекта на новый, более глубокий уровень интеграции.

Развитие ЕАЭС сегодня

За время функционирования Союза наблюдаются положительные сдвиги по созданию благоприятных условий для жизни и работы граждан стран объединения. Благодаря общим правилам обращения продукции в Союзе возросло количество качественных и безопасных товаров для потребителей, повысилось качество услуг, которые граждане на равных условиях могут получить в любой из стран ЕАЭС.

Сегодня трудящиеся свободно передвигаются внутри Союза, работают без дополнительных требований и разрешений, их дипломы взаимно признаются. Они получают необходимую медицинскую помощь, определяют детей в детские сады и школы. И это стало возможным, прежде всего, потому что удалось создать благоприятные условия для развития бизнеса и в целом экономик стран ЕАЭС. Принят новый Таможенный кодекс ЕАЭС, благодаря которому сроки совершения таможенных операций сокращены в несколько раз. Кроме того, институционализирована борьба с торговыми барьерами внутри Союза, с 2016 года устранено 51 препятствие. За последние годы взаимный товарооборот внутри Союза вырос почти на 32%.

По мнению казахстанского политолога К. Майгельдинова, особую роль в дальнейшем развитии Союза играют внутренние отношения стран – участниц ЕАЭС.

«Расширение ЕАЭС на постсоветском пространстве может дать дополнительный импульс для глубокой интеграции. Серьезным образом повысился международный имидж Союза. К сотрудничеству с ЕАЭС проявили интерес несколько десятков стран и объединений « , — сказал эксперт.

К успешному вьетнамскому кейсу по созданию зоны свободной торговли добавились еще несколько. Подписаны соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и соглашения о свободной торговле с Ираном, Сингапуром и Сербией. Последовательно продвигается диалог с Израилем, Египтом. Идут переговоры о ЗСТ с Индией. Заключены меморандумы о взаимодействии с Грецией, Республикой Корея, Индонезией, Камбоджей, Чили, Монголией, Перу, Иорданией, Марокко, Кубой, многими другими странами, а также с крупнейшими интеграционными объединениями, включая АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество, Латиноамериканскую экономическую систему, Африканский союз.

Стоит отметить, что ​Европейский союз остается одним из основных торговых партнеров ЕАЭС. В 2018 году товарооборот с ЕС вырос на 20,1%, а экспорт в ЕС – на 28,5%. Есть большой потенциал для усиления сотрудничества. Так, в 2017 году представитель Европейской комиссии на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене впервые признал готовность к взаимодействию между ЕАЭС и ЕС по таким направлениям, как техническое регулирование и взаимная торговля.

В перспективе – дальнейшая созидательная реализация повестки Союза. Он должен быть современным объединением, комфортным для ведения бизнеса, привлекательным для международного делового сообщества, одним из ведущих мировых экономических центров, определяющих глобальную экономическую повестку. Чтобы эти цели стали реальностью, странам ЕАЭС нужно продолжить реализацию согласованных политик, осуществить цифровизацию экономик, развивать международное сотрудничество, создать и вывести на мировой рынок евразийские бренды – узнаваемую, совместно выпущенную продукцию и новые технологии. Если государства-члены смогут производить новые знания, то осуществят прорыв, займут свою нишу на мировом рынке.

Сейчас в единый рынок услуг в ЕАЭС входят 49 секторов, которые в совокупности составляют около 55% объема производимых услуг. К примеру, к числу этих секторов отнесены строительные работы, услуги отелей и общественного питания, консультационные, компьютерные услуги, а также услуги, связанные с недвижимостью.

Формирование единого рынка услуг в ЕАЭС способствует развитию бизнеса, созданию дополнительных рабочих мест, повышению уровня занятости населения, реальных денежных доходов граждан, что является важнейшим фактором укрепления социальной стабильности. В перспективе формирование единого рынка услуг в ЕАЭС приведет к достижению таких целей устойчивого развития, как ликвидация нищеты, достойная работа и экономический рост, а также уменьшение неравенства.

Достижению Целей устойчивого развития странами ЕАЭС также способствует тесное взаимодействие государств, совместное решение задач социально-экономического развития и экономическая интеграция. Единый рынок услуг продолжает расширяться, реализуются планы либерализации, цель которых – определение содержательной эквивалентности регулирования услуг в странах и, в случае необходимости, гармонизация доступа на рынок по этому сектору.

Для обеспечения развития агропромышленного комплекса и сельской местности в интересах населения каждого государства-члена и ЕАЭС в целом, а также экономической интеграции в рамках ЕАЭС проводится согласованная агропромышленная политика. Основной целью согласованной агропромышленной политики является эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов ЕАЭС для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта.

В последние годы Союз демонстрирует уверенный рост экономических показателей. По данным ЕАК, за 2018 год ВВП ЕАЭС увеличился на 2,5% к 2017 году – до $1 913 999,8 млн. Суммарный объем внешней торговли товарами в 2018 году государств ЕАЭС с третьими странами составил $753,4 млрд.

Свобода передвижения инвестиций

Немаловажным преимуществом ЕАЭС является обеспечение свободы передвижения инвестиций, которая практически является неограниченной по охвату. Рынок капитала находится на этапе формирования, он охватывает не только сферу банковского взаимодействия, но и страховой рынок, брокерские услуги, то есть весь спектр финансовых услуг. Созданы общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий, приняты 47 технических регламентов Союза, которые обеспечивают безопасность товаров на едином союзном рынке.

В государствах евразийской «пятерки» наблюдается тенденция к улучшению инвестклимата и рост инвестиционной привлекательности экономики как для инвесторов из третьих стран, так и из Союза. Например, по итогам 2018 года инвестиции ЕАЭС в основной капитал возросли на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. Рост инвестиций в основной капитал наблюдался во всех странах Союза. Взаимные прямые иностранные инвестиции в январе-сентябре 2018 года в целом по ЕАЭС увеличились на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

О росте инвестиционной привлекательности Союза свидетельствует и улучшение позиций государств-членов ЕАЭС в международных рейтингах. Так, позиция Союза в рейтинге «Ведение бизнеса – 2019» улучшилась на четыре пункта, достигнув 31-го места. По Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в 2018 году ЕАЭС занимал 45-е место из 140 экономик. По Индексу эффективности логистики ЕАЭС в 2018 году переместился с 98-го на 76-е место (на 22 пункта) по сравнению с показателями 2017 года.

Договор о ЕАЭС выводит на качественно новый уровень такое направление сотрудничества государств-членов, как трудовая миграция, с отменой ограничений, установленных законодательством государств-членов в целях защиты национального рынка труда. Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

Таможенный кодекс ЕАЭС

Значительно продвинулись ключевые проекты Союза. 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это упростило процедуру перемещения товаров через таможенную границу Союза, сделало ее транспарентной, в том числе благодаря внедрению системы электронного декларирования. Унифицированы все процедуры, связанные с попаданием товаров на общий рынок ЕАЭС. Благодаря кодексу время выпуска товаров в свободное обращение сократилось в шесть раз, а регистрации таможенной декларации – в два раза.

Сегодня на территории ЕАЭС сняты таможенные границы между государствами-членами, применяются нормы единого Таможенного кодекса, действуют Единый таможенный тариф, единая система внешнеторгового и таможенного регулирования, единые технические регламенты.

Следует отметить, что только в Казахстане с момента функционирования ЕАЭС количество совместных предприятий увеличилось почти на 70%, превысив 10 тыс. предприятий.

Основная цель создания общего таможенного пространства – достижение социально-экономического прогресса. Работы были направлены на упрощение товарооборота, совершенствование конкурентных условий у хозяйствующих субъектов стран-участников ТС. Эти действия должны были привести к увеличению рынка, где страны Союза имели бы возможность реализовывать выпускаемые ими товары и услуги.

Чтобы этого добиться, предполагалось:

отменить внутренние таможенные платежи, что привело бы к снижению стоимости продукции, которая производится участниками Союза;

ускорить оборачиваемость товаров внутри ТС по причине отмены таможенной проверки и оформления;

принять общие требования по санитарии и эпидемиологии, безопасные стандарты на услуги и продукцию, признать общую для всех силу результатов испытаний, проведенных в одной из стран-участников.

Еще одна важная цель создания Евразийского таможенного союза заключается в защите союзного рынка, образовании подходящих условий для изготовления и продажи товаров от стран-участниц. Но в данном вопросе взаимопонимания между союзниками немного меньше, ведь государства имеют свои приоритеты производственного развития.

ТС предоставляет государствам-участникам ряд преимуществ, а именно:

существенное снижение расходов на переработку и транспортировку товаров в пределах ТС;

снижение количества бюрократических процедур, а значит, и временных затрат при перевозке продукции по территории ТС;

снижение количества действия сотрудников таможни, необходимых для вывоза груза в третьи страны;

обеспечение новыми рынками сбыта;

упрощение законодательных нормативов благодаря унификации.



Важный этап становления ЕАЭС – цифровизация экономик

11 октября 2017 года президенты пяти стран Союза утвердили основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года. Данный документ способствует созданию новых рабочих мест и отраслей, повышению конкурентоспособности бизнеса за счет цифровых преобразований во всех сферах жизни общества, также облегчит процессы свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В феврале 2018 года сформирован офис управления цифровыми инициативами под руководством Председателя Коллегии ЕЭК. В офис поступило порядка 50 инициатив.

Цифровая трансформация является движущей силой глобального, инновационного, инклюзивного и устойчивого роста и может способствовать сокращению неравенства и достижению целей цифровой повестки Союза в качестве драйвера интеграционных процессов и источника широкого спектра синергетических экономических эффектов.

По мнению политолога К. Майгельдинова, наиболее вероятным фактором, который позволит углубить интеграцию является достижение прогресса в реализации «цифровой повестки» ЕАЭС. Так, экспертами Всемирного банка были разработаны ключевые рекомендации развития Цифрового пространства и реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, осуществление которых приведет к ускорению экономического роста, созданию новых рабочих мест, улучшению качества государственных услуг и росту конкурентоспособности Союза. Однако, как отмечают в НПП РК «Атамекен», не обеспечив реализацию базовых процессов, активно продвигаются новые цифровые проекты, некоторые из которых дублируют друг друга. Помимо этого, аналитическая составляющая принятия любых решений, затрагивающих интересы бизнеса, зачастую игнорируется и, соответственно, на выходе, при запуске проектов, бизнес сталкивается с рядом трудностей.

Тем не менее, важно отметить некоторые достижения ЕАЭС. К примеру, в ходе саммита 2019 года в Нур-Султане было подписано соглашение о формировании общего рынка электроэнергии, который регламентирует порядок взаимной торговли электричеством между странами, правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений.

Кроме того, с 1 декабря 2019 года для трех стран-участниц ЕАЭС (России, Беларуси и Казахстана) начал работать единый рынок туристических услуг. Единый рынок предоставляет туркомпаниям возможность работать в трех странах без создания дополнительного юридического лица и внесения в реестр поставщиков услуг других стран.

В целом, повышение экономического суверенитета стран ЕАЭС должно быть одним из основных направлений в 2020 году. Для этого необходимо подключать все доступные современные финансовые технологии. Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем стран ЕАЭС, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют.

Также, Договор о ЕАЭС предусматривает создание общего финансового рынка союза. Для достижения этой цели государства-члены будут поэтапно углублять экономическую интеграцию и осуществлять гармонизацию законодательств в сфере финансового рынка.

Важнейшим условием функционирования общего финансового рынка станет взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг. Для подготовки взаимного признания будут определены требования, предъявляемые к указанным секторам.

Еще одним отличием финансового рынка является то, что страны договорились о создании в 2025 году наднационального финансового регулятора, потому что финансы — это крайне значимая, зарегулированная сфера. Создавая единый финансовый рынок, необходимо обеспечить надзор, регулирование над субъектами финансового рынка из одного источника.

Снятие барьеров по взаимному допуску финансовых услуг, создание общего рынка капитала позволят обеспечить эффективное распределение капитала, диверсифицировать риски, повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг, улучшить их качество и снизить стоимость кредитных ресурсов для экономики.

В области налоговой политики определены направления, которые позволяют избежать недобросовестной конкуренции, способствуют свободному перемещению товаров, работ и услуг, включая:

гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам;

дальнейшее совершенствование системы взимания налога на добавленную стоимость во взаимной торговле, в том числе с применением информационных технологий.

В основе договоренностей заложен принцип недискриминации, который позволит избежать недобросовестной и ценовой конкуренции во взаимной торговле товарами, услугами.

Также Договором о ЕЭАС урегулированы нормы, позволяющие избежать двойного налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе физическими лицами товаров личного потребления. Таким образом, стратегия государств — членов союза в области налоговой политики направлена на содействие повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и устранение налоговых барьеров, влияющих на развитие экономических связей между государствами — членами союза.

Другая важнейшая новелла договора о ЕАЭС включает равное социальное обеспечение, включая оказание медицинских услуг.

В каждом государстве – члене Евразийского экономического союза трудящиеся и члены их семей имеют право на получение бесплатной медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) наравне с гражданами государства трудоустройства и независимо от наличия медицинского страхового полиса.

Напомним, что на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое состоялось 25 октября 2019 года в Москве (Российская Федерация), приняты важные решения в сферах торгового сотрудничества, реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), взаимодействия стран Союза по вопросам кооперации в ювелирной и сельскохозяйственной отрасли и ряде других.

Главы правительств стран ЕАЭС приняли заявление по случаю вступления в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Премьер-министры государств-членов, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и Председатель правительства Республики Сербия Ана Брнабич подписали Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией.

Также подписаны международные соглашения – Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС, Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Союза.

Принят ряд решений в сфере цифровизации экономик стран ЕАЭС и в ювелирной отрасли. В частности, утвержден Порядок взаимодействия центров компетенций государств-членов ЕАЭС и ЕЭК в рамках реализации цифровой повестки Союза. Члены Межправсовета утвердили план мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов на рынки третьих стран.



