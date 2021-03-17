Евразийский экономический форум планируется провести на полях заседания ВЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На заседании Высшего евразийского совета в мае в Нур-Султане будут рассмотрены вопросы функционирования единого рынка услуг, развития конкуренции на трансграничных рынках и перспективы торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза. Об этом в ходе брифинга заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено провести 21 мая в Нур-Султане. Планируется рассмотреть вопросы функционирования единого рынка услуг, доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, о торгово-экономическом сотрудничестве с основными партнерами Союза и другие», - сообщила представитель ЕЭК.

«К заседанию Высшего совета планируется приурочить Евразийский экономический форум. Формат его проведения в настоящее время прорабатывается», - добавила она.

Также по словам И. Малкиной, 31 марта пройдет заседание Совета ЕЭК. Планируется рассмотреть единые механизмы криптозащиты при маркировке товаров средствами идентификации, проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, план мероприятий по реализации Стратегии-2025, а также отдельные вопросы проведения в странах Союза экспериментов в области внешней электронной торговли товарами.

«30 апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета в очном формате. В повестку планируется включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС, основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, а также дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС и другие», - отметила она.



