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    Евразийский бизнес-форум с фокусом на Казахстан прошел в Дубае

    3 Июня 2021, 21:21

    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации задач экономической дипломатии и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ в Дубае был организован Торгово-инвестиционный бизнес-форум «Eurasian Business Forum: Spotlight into Kazakhstan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «Kazakh Invest».

    В мероприятии принял участие Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, представители национальной компании «Kazakh Invest», «Международного финансового центра Астана» (МФЦА), торгово-промышленных палат Дубая и Северных эмиратов, руководители крупных частных компаний ОАЭ, в общей сложности – около 70 делегатов.

    В своём выступлении посол проинформировал об инвестиционных возможностях в Казахстане и работе двух государств, направленной на расширение взаимной торговли.

    Руководитель представительства «Kazakh Invest» в ОАЭ Ильяс Мадимов презентовал инвестиционный потенциале страны, сведения о льготах и преференциях, предоставляемых иностранным инвесторам, а также об особенностях деятельности нацкомпании по привлечению инвестиций в Казахстан.

    Вместе с тем, сопредседатель AIFC Business Connect Ltd. Джеймс Мартин рассказал об устойчивых инструментах поддержки инвестиционных проектов в рамках МФЦА и о возможностях, предоставляемых инвесторам на данной площадке.

    В работе панельной сессии приняли участие председатель «Mirak Group» Нагиб Хури и председатель «Essa Al Ghurair Investment L.L.С.» Эсса аль-Гурейр, которые рассказали о своих предприятиях и поделились инвестиционными планами в Казахстане.

    Также в ходе обсуждения состоялся обмен мнениями между делегатами форума по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства, производства, строительства, туризма, горно-металлургического комплекса, фармацевтики, информационных технологий и др.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Арабские эмираты
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