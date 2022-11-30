«Евгений Онегин» выйдет на сцену «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выдающаяся опера Петра Чайковского «Евгений Онегин», написанная по одноименному произведению Александра Пушкина, будет представлена в рамках международного фестиваля «Жібек жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Главные партии в спектакле, который пройдет в столичном театре 2 и 3 декабря, исполнят приглашенные солисты Константин Бржинский («Геликон-опера», Россия), Александр Михнюк и Дарья Горожанко (Большой театр Беларуси), Барсег Туманян (Армения). За дирижерским пультом – заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана Алан Бурибаев.

«Евгений Онегин» по праву считается одной из лучших мировых опер. Для исполнения главных партии в ней были приглашены как молодые, так и опытные певцы. В их числе солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Константин Бржинский. Онегина в его исполнении столичные зрители смогут услышать 3 декабря. В репертуаре обладателя брутального баритона свыше двух десятков партий, в том числе Фигаро в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини, Елецкий в «Пиковой даме» и Роберт в «Иоланте» П.И. Чайковского, Щелкалов в «Борисе Годунове» М.П. Мусоргского.





Партию Ленского во второй день исполнит солист Большого театра Беларуси Александр Михнюк.

– Ленский – моя первая партия, первый шаг в качестве начинающего оперного артиста. В свое время я исполнял много романсов Петра Ильича Чайковского. Мне очень импонирует его музыкальный стиль, он подходит моему голосу. В произведениях этого автора большое место занимает текст, поэтому важно найти баланс между ним и мелодией, – говорит Александр Михнюк.

По словам солиста, любой новый спектакль – всегда экзамен.

– Я люблю испытания, люблю работать с дирижером и режиссером, незнакомыми мне прежде. От выступления на сцене «Астана Опера» жду хорошего актерского и певческого ансамбля, интересных эмоций и праздничного настроения, потому что спектакль в новом городе, в стране, в которой я никогда прежде не был, всегда праздник, – отмечает он.

В партии Ольги 2 декабря на сцену выйдет меццо-сопрано из Большого театра Беларуси Дарья Горожанко. В репертуаре выпускницы Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского – Лаура из «Иоланты» П.Чайковского, Флора из «Травиаты» Дж. Верди, Любаша из «Царской невесты» Н. Римского-Корсакова, Кончаковна из «Князя Игоря» А. Бородина.

– Чайковский и Пушкин, что может быть лучше?! – говорит певица. – Опера «Евгений Онегин», как и всё творчество композитора, занимает особое место в моем сердце благодаря Alma mater. Это произведение стало моим дипломным спектаклем, и с ним я дебютировала на сцене Большого театра Беларуси.

По словам исполнительницы, она любит свою героиню за желание всех объединить, и благодарна за то, что помогает развиваться и расширять границы творчества.

Опера «Евгений Онегин» впервые была поставлена на сцене «Астана Опера» три года назад режиссером из Италии Давиде Ливермором. Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана Алан Бурибаев. Сценографом стал Франческо Калканини. Художники по костюмам – Заслуженные деятели Казахстана Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов.

«Евгений Онегин» станет заключительной оперной постановкой, показанной на сцене «Астана Опера» в рамках программы «Жібек жолы». Фестиваль продолжит гала-концерт, на котором прозвучат арии, дуэты, сцены из опер национальных и западноевропейских композиторов в исполнении солистов, хора и оркестра «Астана Опера», а также приглашенных солистов из Армении, Татарстана, Кыргызстана, Азербайджана и Узбекистана.



