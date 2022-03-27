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    Евгений Федоров выиграл «золото» чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

    27 Марта 2022, 20:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров выиграл чемпионат Азии в Таджикистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    О победе сообщила пресс-служба федерации велоспорта Казахстана.

    Евгений показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите. Новоиспеченный чемпион Азии проехал 24 километра за 28 минут 45.197 секунды.

    Второе место у японца Нариюки Масуда (+51.548). Третье – у узбекского спортсмена Мураджана Халмуратова (+1:13.094).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Таджикистан Велоспорт
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