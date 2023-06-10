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    Евгений Федоров стал чемпионом Азии по велоспорту

    10 Июня 2023, 16:34

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Евгений Федоров выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Азии в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

    46 километровую дистанцию он проехал за 53:28.4 секунды. Ближайшего преследователя из Тайбэя Федеров опередил почти на 2 минуты, а бронзовый призер из Монголии отстал от нашего гонщика более чем на 3 минуты.

    Еще один казахстанец Игорь Чжан остановился в шаге от медали, заняв 4-е место.

    Всего на старт гонки вышли 19 спортсменов.

    Добавим, что Евгений Федоров выиграл прошлогодний чемпионат мира среди андеров (U-23) в Австралии.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Велоспорт
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