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    Эвакуировано 50 человек во время паводков в Туркестанской области

    25 Апреля 2022, 13:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В четырех населенных пунктах Казыгуртского района Туркестанской области и в Сарыагашском районе принимаются экстренные меры по восстановлению подтопленных участков. 50 эвакуированных жителей временно разместились в домах родственников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя начальника ДЧС Туркестанской области Ерика Сарыбаева, из-за сильного ливня вода попала в 70 домов, подтоплены 1 ресторан и 16 зданий. Сейчас уточняется количество погибшего скота.

    «В спасательных работах задействованы 56 сотрудников ДЧС Туркестанской области, 19 сотрудников местных исполнительных органов. С помощью 15 единиц техники, 11 мотопомп они проводят работу по откачке воды и очистке арычных сетей. Запущена горячая линия районного акимата по фактам подтопления улиц, домов. При поступлении сообщений и звонков от жителей будут приняты оперативные меры», - сказал Ерик Темирханулы.

    По прогнозу «Казгидромета», сегодня ночью ожидаются сильные осадки в горных районах области. Также в горных районах севера и запада области возможны гроза, град, ураган.

    Ночью на севере, западе, в горных районах, днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра при грозе до 15-20 м/с.

    Ранее сообщалось о подтоплении пяти сел из-за ливневых дождей в Туркестанской области.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Происшествия Паводок Регионы Общество Природа
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