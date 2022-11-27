Эвакуированных из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза детей отправят в учебно-оздоровительные лагеря

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Детей из Центра поддержки и дома юношества города Экибастуза отправят в учебно-оздоровительные лагеря. Представители Комитета по охране прав детей выехали в Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Как сообщили в ведомстве, представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения выехали в город Экибастуз. Вместе с коллегами из территориального департамента по обеспечению качества, работниками управления образования, которые находятся в городе Экибастузе, они проведут всю необходимую работу по оказанию помощи детям и организации учебного процесса в онлайн-формате.

«Детей, эвакуированных из центра поддержки и дома юношества города Экибастуза, в зависимости от возраста отправят в учебно-оздоровительные лагеря «Бобек», «Балдаурен» или «Жас даурен». Там они будут обучаться и получать оздоровительные процедуры до стабилизации ситуации. Также будут организованы мероприятия для проведения их досуга», - добавили в Минпросвещения.

В настоящее время дети находятся в городе Павлодаре.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Аким Павлодарской области обошел социальные объекты, после чего было решено эвакуировать постояльцев из центра поддержки детей.

По последним данным акима города Аяна Бейсекина, три микрорайона Экибастуза остаются без теплоснабжения.



