Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Абайская область

    Эвакуированные жители села Половинка и Талица вернулись в свои дома

    15 Июня 2023, 18:52

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителей села эвакуировали из-за риска распространения пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Было принято решение о возвращении жителей в свои дома. Всего из села Половинка и Талица было эвакуировано 72 человека, из них 24 ребенка», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

    Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Видео Регионы Казахстана Абайская область Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш загорелся в области Абай
    Пожар в Приморском лесничестве Уланского ​района полностью ликвидирован
    Пожарные Рудного предотвратили гибель людей при возгорании в многоэтажке
    Пожар в Приморском лесничестве в ВКО локализован
    Популярное
    1 Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
    2 В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
    3 Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
    4 Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
    5 Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области