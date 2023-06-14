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      Абайская область

    Эвакуированные жители села Булак вернулись в свои дома

    14 Июня 2023, 22:20

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителей села эвакуировали из-за риска распространения фронта пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Было принято решение о возврате жителей в свои дома.

    Всего из села Булак были эвакуированы 117 человек, из них 50 детей.

    Ранее сообщалось, что лесной пожар в области Абай локализован.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.

    1800 человек продолжают тушить пожар. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

    Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Регионы Казахстана МЧС Абайская область Пожар в области Абай
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