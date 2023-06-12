Эвакуированные из-за задымления от пожара жители области Абай рассказали о своем состоянии

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Эвакуированные из-за сильного задымления от пожара жители поселка Булак в город Семей рассказали о своем состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Сельчане, которые накануне были эвакуированы из села Булак в Семей, чувствуют себя хорошо. В эвакопунктах жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. Кроме того, люди, оказавшиеся в зоне стихийного бедствия, сообщили, что и на месте пожара акимат совместно с волонтерами оказывается всестороннюю помощь и поддержку жителям. «Вчера произошло сильное задымление и акимат вместе с сотрудниками ЧС эвакуировали нас. Эвакуация прошла хорошо, нас на автобусе доставили в Семей. Здесь в эвакуационном пункте у нас есть все, что нужно, чтобы переждать, пока пожар закончится, и мы сможем вернуться в свои дома», - сказала Жиенгуль Курмашова.