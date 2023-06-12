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    Эвакуированные из-за задымления от пожара жители области Абай рассказали о своем состоянии

    12 Июня 2023, 09:37

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Эвакуированные из-за сильного задымления от пожара жители поселка Булак в город Семей рассказали о своем состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

    Сельчане, которые накануне были эвакуированы из села Булак в Семей, чувствуют себя хорошо. В эвакопунктах жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. Кроме того, люди, оказавшиеся в зоне стихийного бедствия, сообщили, что и на месте пожара акимат совместно с волонтерами оказывается всестороннюю помощь и поддержку жителям. «Вчера произошло сильное задымление и акимат вместе с сотрудниками ЧС эвакуировали нас. Эвакуация прошла хорошо, нас на автобусе доставили в Семей. Здесь в эвакуационном пункте у нас есть все, что нужно, чтобы переждать, пока пожар закончится, и мы сможем вернуться в свои дома», - сказала Жиенгуль Курмашова.

    Напомним, вчера ночью в связи с густым дымом от лесного пожара в Семей были эвакуированы около 80-ти жителей поселка Булак. Люди размещены в эвакопунктах и обеспечены питанием и предметами первой необходимости. На сегодня в трех эвакуационных пунктах Семея размещены около 150 человек, в том числе жители поселков Талица, Половинки и Булак. В городе оснащены 9 эвакупунктов, которые, в случае необходимости, готовы принять около 800 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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