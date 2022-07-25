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    Эвакуировали 450 жителей испанского острова из-за лесных пожаров

    25 Июля 2022, 01:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Направление ветра часто меняется, что затрудняет работу тех, кто пытается потушить пожар. Его площадь постоянно увеличивается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Почти 2 тыс. пожарных остаются в департаменте Жиронда во Франции, где на прошлой неделе сгорели около 20 тыс. гектаров леса. Основные очаги пламени потушены.

    По словам местных властей, потребуются недели, чтобы полностью потушить все возгорания. Сейчас земля здесь настолько раскалена, что на ней можно буквально жарить яичницу.

    На испанском острове Тенерифе пожары охватили уже более 2 тыс. гектаров леса. С возгораниями борются 170 пожарных, 12 самолетов и вертолетов.

    Власти острова начали эвакуировать местных жителей, 50 домов в районе города Лос Реалехос уже опустели. 450 местных жителей и туристов эвакуированы из района курортного города Ватера на побережье греческого острова Лесбос. Пожар здесь вспыхнул в субботу утром из-за жары. Синоптики ожидают, что температура воздуха поднимется до 42°C и продержится на этом уровне около 10 дней.

    Ранее сообщалось, что 8 из 26 тыс. жителей городка Ла-Тест-де-Бюш в юго-западном французском департаменте Жиронда эвакуировали, поскольку огонь подошел слишком близко к жилым районам.

    Фото: euronews.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Испания Франция Европа Мировые новости Пожар
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