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Эвакуатор с автомобилем сгорел на трассе в Жетысуской области

24 Декабря 2022, 02:13
Эвакуатор с автомобилем сгорел на трассе в Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эвакуатор, перевозивший автомобиль, сгорел на горном перевале в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Возгорание произошло 23 декабря на горном перевале Архарлы в Кербулакском районе на 144 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск. Огонь охватил эвакуатор марки Mercedes Bens sprinter и автомобиль Hyundai Genesis gv80, который он перевозил. Предположительно, причиной пожара послужила техническая неисправность автомобиля. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

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