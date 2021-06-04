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    Эвакуацию жителей приграничных сел в Чон-Алае проводит МЧС Кыргызстана

    4 Июня 2021, 22:31

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев полностью контролирует ситуацию в Чон-Алайском районе Ошской области и лично руководит эвакуацией местных граждан, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По его данным, в соответствии с текущей ситуацией с 19:30 жители Чон-Алайского района Ошской области, сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуируются в школу имени А. Сайита. в селе Дароот-Коргон.

    Также местные жители распределяются в здание средней школы имени А. Мурзакулова, 44 ПТУ и в Центральную мечеть. К эвакуации привлечены районные отделы МЧС КР, руководство Чон-Алайского района, и комиссия гражданской обороны. Руководство Чон-Алайского районного управления МЧС КР занимается организацией переселения граждан.

    Кроме того, МЧС приступило к организации гуманитарной помощи. Все мероприятия по эвакуации проводятся под личным руководством и пристальным наблюдением министра чрезвычайных ситуаций Б. Ажикеева.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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