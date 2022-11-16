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    Эвакуация потребовалась пассажирам скорой помощи в Костанайской области

    16 Ноября 2022, 14:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области спасатели эвакуировали пассажиров скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по чрезвычайным ситуациям.

    «15.11.22 г. в первом часу ночи на пульт 112 поступил вызов о том, что в 40 км от села Торгай на проселочной автодороге увязла в грязевой трясине автомашина марки «УАЗ». В салоне находились пять человек, из них одна девочка 2016 г.р., которая нуждалась в медицинской помощи (острая боль в животе и высокая температура). На выручку им поспешили сотрудники отдела по ЧС Жангельдинского района и работники службы 103. В результате выпавших осадков в виде снега и дождя, машина следовавшая из село им. Ахмета Байтурсынова, застряла на труднопроходимом участке. Спасатели эвакуировали пассажиров с места происшествия. Спустя два часа в 03:51 карета скорой помощи прибыла в с. Торгай, девочку доставили в местную больницу и передали врачам», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками (в том числе по приложению Darmen), не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.
    Костанайская область Происшествия
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