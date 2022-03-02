Эвакуация казахстанцев: из Киева планируется выезд автобуса во Львов
КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Завтра, 3 марта, от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса во Львов для эвакуации казахстанских граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Украине.
«Уважаемые граждане Республики Казахстан! 3 марта 2022 года в 08:30 утра от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в г.Львов для эвакуации казахстанских граждан. Вместительность автобуса 18 мест. Адрес Посольства - ул. Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале Посольства.
Актуальную информацию можно отслеживать в социальных сетях и мессенджерах Посольства Республики Казахстан в Украине:
Инстаграм – kazembukr
Фейсбук – KazEmbassyUkr
Телеграм – t.me/KZembassyinUKR
- Землетрясение в Афганистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
- Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
- МИИР РК держит на контроле актуальные вопросы международных грузоперевозок
- МИИР проводит работу по вызволению казахстанских грузоперевозчиков с территории Украины
- Кремль сообщил, что делегация России будет ждать Украину для переговоров с вечера 2 марта
- Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана