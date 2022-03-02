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Эвакуация казахстанцев: из Киева планируется выезд автобуса во Львов

2 Марта 2022 22:56
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Эвакуация казахстанцев: из Киева планируется выезд автобуса во Львов

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Завтра, 3 марта, от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса во Львов для эвакуации казахстанских граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Украине.

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«Уважаемые граждане Республики Казахстан! 3 марта 2022 года в 08:30 утра от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в г.Львов для эвакуации казахстанских граждан. Вместительность автобуса 18 мест. Адрес Посольства - ул. Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале Посольства.

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#Происшествия   #Украина  
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