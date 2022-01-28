Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    EURO-2022: Казахстан с Италией сыграет в третий раз

    28 Января 2022, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана матчем против сборной Италии завершает групповой раунд на EURO-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Ранее сборные Казахстана и Италии встречались два раза. Первая встреча состоялась 29 февраля 2008 года в итальянской Пескаре, в рамках отборочных матчей Чемпионата мира. Тогда итальянцы разгромили нашу команду 7:0. Спустя восемь лет команды встретились в ¼ финала Чемпионата Европы и подопечные Какау взяли реванш 5:2, одолев на тот момент действующих чемпионов Европы.

    Казахстан – Италия: 2 игры.

    Казахстан – 1 победа; Италия– 1 победа; ничьих – 0.

    Разница голов: Казахстан – 5 голов; Италия – 9 голов.

    Италия – Казахстан 7:0 (3:0)

    Голы: Моргадо 1 (1:0), Моргадо 4 (2:0), Моргадо 18 (3:0), Фолья 26 (4:0), Жубаньски 37 (5:0), Дзанетти 39 (6:0), Дзанетти 40-пенальти (7:0)

    Предупреждения: Жубаньски 7 – Сулейменов 8, Бутрин 35

    Удаление: Козин 39

    Италия: Кайо, Феллер – Форте, Корсини, Жубаньски, Бертони, Ассис, Фабиано, Фолья (к), Моргадо, Дзанетти, Нора

    Казахстан: Халявин, Перемышлин – Терентьев, Бутрин, Ковган, Самохвалов, Абдрахманов, Казаков, Сулейменов (к), Хлопонин, Козин, Шпичка

    Главный тренер – Борис Глушков

    Судьи: Беназзи (Нидерланды), Яносевич (Хорватия)

    29 февраля 2008 г. Пескара. «Джованни Паоло II». ОЧМ-2008.

    Казахстан – Италия 5:2 (2:0)

    Голы: Лео 16 (1:0), Жаманкулов 19 (2:0), Фортино 23 (2:1), Есенаманов 23 (3:1), Каналь 37 (3:2), Нургожин 37 (4:2), Лео 40 (5:2)

    Предупреждения: Игита 33 – Мурило 20

    Казахстан: Игита, Шамро – Лео, Дуглас, Довгань, Есенаманов, Сулейменов (к), Першин, Кнауб, Гребонос, Жаманкулов, Пенгрин, Таку, Нургожин

    Главный тренер – Какау (Бразилия)

    Италия: Маммарелла, Миарелли – Эрколесси, Габриэл Лима, Алекс Мерлим, Фортино, Романо, Леджьеро, Джассон, Мурило, Онорио, Де Лука, Патиас, Каналь

    Главный тренер – Роберто Меничелли

    Судьи: Камил Четин (Турция), Седрик Пелиссье (Франция)

    9 февраля 2016 г. Белград. (Сербия). «Арена Белград». ЧЕ-2016.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Италия Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге