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    Eurasian Resources Group поддержала акцию «Ел тірегі – Елбасы»

    7 Апреля 2021, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 тысяч продуктовых наборов волонтёры предприятий ERG начали развозить одиноким пенсионерам и семьям с детьми-инвалидами, находящимися в сложном материальном положении в Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинский областях и городе Шымкент, передает МИА «Казинформ».

    Списки сформированы совместно с региональными акиматами.

    «Пандемия COVID-19 не закончилась, и в этот трудный для всей страны период Eurasian Resources Group продолжает поддерживать граждан, оказавшихся в сложном материальном положении из-за карантинных мер. Вместе с продуктовыми корзинами мы передаем пожелания крепкого здоровья и благополучия. Пусть сбудутся все мечты, оправдаются надежды и будут вознаграждены все ваши благие устремления. Благополучие в нашей стране – ответственность каждого из нас!», - отметил председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Серик Шахажанов.

    В наборах самое необходимое: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты. Каждый из них весом около 50 кг.

    Волонтеры предприятий ERG из Советов молодежи будут осуществлять бесконтактную доставку с соблюдением всех мер безопасности.

    Отметим, что в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан стартовала акция «Ел тірегі – Елбасы», инициированная благотворительным фондом «Халык». Акцию поддержали фонды, известные бизнесмены и компании. В настоящее время более 20 000 продуктовых корзин уже доставлены во все регионы страны. Более 11 000 продуктовых корзин от ERG начали доставлять с 5 апреля. Благотворительный фонд «Халык» призывает представителей бизнес-сообществ и другие благотворительные организации объединиться и поддержать акцию «Ел тірегі – Елбасы». Акцию планируют проводить неоднократно в течение 2021 года.

    Напомним, что 17 лет ERG ежегодно заключает меморандумы по реализации социально значимых проектов в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях, где расположены предприятия группы.

    С 2001 по 2020 годы объем социальных инвестиций ERG в регионах присутствия превысил 280 млрд тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Благотворительность Социальная поддержка Общество Бірге - реализуем вместе 30 лет Независимости
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