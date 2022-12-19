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    Этот турнир останется в истории мирового футбола - Президент Казахстана о ЧМ в Катаре

    19 Декабря 2022, 00:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани c успешным проведением чемпионата мира по футболу, передает МИА «Казинформ».

    «Мои искренние поздравления @TamimBinHamad с отличным проведением #FIFAWorldCup. Этот турнир останется в истории мирового футбола маяком высокого духа, честной игры и необычайного гостеприимства катарцев», - написал Глава государства в Twitter.

    Несколько минут назад завершился чемпионат мира по футболу в Катаре. Сборная Аргентины обыграла в финале команду Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира.
    Президент Казахстана Катар Чемпионат мира по футболу
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