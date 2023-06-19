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    Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца

    19 Июня 2023, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова прокомментировала распространяемую в СМИ информацию о судимости своего отца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень много информации, которая распространялась, не соответствует действительности. По поводу отца - да, было дело, судимость погашена. Этот факт я не скрывала. Когда я поступала на госслужбу, то указала это в документах», - сказала Зульфия Сулейменова, отвечая на вопросы представителей СМИ в кулуарах Правительства.

    Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что отец министра Булат Сулейменов в 2011 году был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная в крупном размере». Булату Сулейменову дали четыре года лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минэкологии
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