Это тяжелый опыт - эвакуированная из Судана казахстанская сотрудница ООН

АММАН. КАЗИНФОРМ – На фоне продолжающегося в Судане вооруженного конфликта ряд государств, включая Казахстан, а также международные организации продолжают эвакуацию своих граждан и сотрудников. Корреспонденту МИА «Казинформ» удалось пообщаться с нашей соотечественницей - сотрудницей ООН в Судане Айгуль Нургабыловой, которая стала очевидцем начала конфликта в африканском государстве, рассказала о том, как была эвакуирована военным бортом в Иорданию, а также о трагических потерях из-за гибели коллег.

- Добрый день, Айгуль! Как давно Вы работаете в системе ООН?

- Добрый день, я сотрудница ЮНИСЕФ - Детского фонда Организации Объединенных Наций, специализируюсь в вопросах здравоохранения и питания детей и подростков, а также координации чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения. Я работаю в системе ООН уже около 20 лет, а в Судане уже больше двух лет.

- Расскажите, как прошла эвакуация?

- Наш офис ЮНИСЕФ находится в столице Судана – Хартуме. После начала конфликта мы какое-то время находились в убежище, где ожидали эвакуации, которую организовывала ООН. Поэтому нас при первой же возможности эвакуировали в сопровождении конвоя ООН из Хартума до Порт-Судана (портовый город на северо-востоке Судана). Эвакуация произошла достаточно благополучно. И, как я понимаю, это первая в истории подобная крупная эвакуация по численности эвакуированных сотрудников ООН и членов семей, а также наиболее быстрая.

- Что происходит сейчас в Судане?

- В Судане проходит передел власти между двумя военными силами, что сказывается на состоянии населения, и особенно страдают от этого дети, матери, беременные женщины, а также старики – то есть те, кто наиболее уязвим в подобных конфликтах.

В настоящее время мы продолжаем свои операции в Судане по непрерывности оказания жизненно важных программ здравоохранения и питания. То есть у нас продолжается вакцинация и оказание медицинской помощи детям и матерям с доставкой медикаментов, где это возможно, где не идут бои, поскольку не все регионы Судана являются горячими точками.

В свою очередь местное население пытается уехать из районов, где идут бои, в более безопасные места. И где это возможно, мы им помогаем. В Судане у нас осталось много коллег из числа местных суданцев, которые являются действительно героями. Они продолжают делать ту самую работу по вакцинации, по распределению терапевтической еды – особого вида питания для детей с высокой степенью истощения.

- Как проходит эвакуация мирного населения? В СМИ пишут, что люди бегут из страны, в Судане отключен интернет, нет электричества, закрыт международный аэропорт Хартума.

- Сейчас в стране снова работает интернет-связь. С электричеством и водой по-прежнему бывают перебои. Международный аэропорт Хартума разрушен практически.

- Вы слышали о нападениях на иностранцев в Судане с начала конфликта?

- Мы потеряли четырех наших коллег из системы ООН в первые дни после начала конфликта, это трое сотрудников Всемирной продовольственной программы, а также гуманитарный сотрудник Международной организации по миграции.

Это была весьма тяжелая новость для меня и моих коллег. С некоторыми из них я была знакома лично, и для меня этого трагический опыт - потерять коллег и друзей в таких условиях.

- У Вас есть фотография, судя по всему, где вы с суданским ребенком. Что думают дети о конфликте?

- Это ребенок моей коллеги, она является сотрудником службы экстренной медицинской помощи. Недавно пригласила нас на ифтар, мы были вместе и сфотографировались с ее сыном.

Я не могу сказать, что думают суданские дети о конфликте, потому что это было бы тяжело и неэтично спрашивать их об этом. Но мои коллеги продолжают создавать островки безопасности для детей и их родителей, где это возможно.

- Много ли казахстанцев в Судане? Общались ли Вы с нашими соотечественниками в Судане, и что вам известно о других эвакуированных казахстанцах?

- Я общалась с несколькими нашими соотечественницами, одна работает в частной компании, вторая приехала по семейным обстоятельствам. Обе они успешно эвакуированы через Эфиопию. Еще одна соотечественница из организации «Врачи без границ» остается в Судане по своей работе, они оказывают помощь пострадавшим.

- Много ли казахстанцев работают в ЮНИСЕФ?

- В ЮНИСЕФ работает достаточно много наших соотечественников в разных странах, в разных программах и направлениях, поскольку ЮНИСЕФ – это большая организация, в которой есть много разных программ, начиная со сферы здравоохранения, вопросов выживания детей и подростков, их развития. Программы затрагивают вопросы защиты их прав на здравоохранение, образование, обеспечение питанием. Есть программы, которые направлены на защиту прав детей в вооруженных конфликтах, защиту детей солдат, воссоединение семей с детьми. Еще в рамках ЮНИСЕФ действует весьма важная программа по воде и санитарии, которая позволила нам предотвратить вспышки холеры в Судане.

Фото: Айгуль Нургабылова на борту самолета ВВС Иордании

- Вы впервые сталкиваетесь с вооруженным конфликтом?

- Я впервые столкнулась именно с таким вооруженным конфликтом. У меня был немного похожий опыт, когда я работала над восстановлением системы здравоохранения после конфликта в Абхазии. С таким же явным конфликтом, который сопровождается вооруженным противостоянием, я столкнулась в Судане в 2021 году, когда работала на востоке этой страны во время вооруженного конфликта в регионе Тыграй в Эфиопии. Годом позже, в 2022 году я работала в Западном Дарфуре, когда там произошла очередная вспышка межплеменного конфликта.

Но сейчас – это беспрецедентный уровень, когда на улицах идут бои, и ты являешься ее очевидцем. Мне кажется, я еще долго буду вздрагивать от звуков самолета и долго не захочу смотреть и слышать салют.

- Какие строите планы в дальнейшем?

- Я жду свой рейс в Казахстан, на днях я вернусь в Астану, где продолжу работу сотрудника ЮНИСЕФ в Судане пока дистанционно, до первой возможности вернутся.

Также я бы хотела также выразить свою искреннюю благодарность и признательность нашим дипломатическим сотрудникам из казахстанских посольств в Эфиопии, Иордании и Египта, и особенно Чрезвычайному и Полномочному послу Казахстана в Эфиопии Барлыбаю Каримовичу Садыкову за его весьма оперативную и эффективную работу. Так, при его поддержке я смогла своевременно попасть на военный борт, который эвакуировал сотрудников ООН и других сотрудников международных организаций из Порт-Судана в Амман.



