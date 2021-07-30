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    Это последняя Олимпиада для меня в качестве спортсменки – Ольга Рыпакова

    30 Июля 2021, 20:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала о своих профессиональных планах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе онлайн-блифинга в Службе центральных коммуникаций Ольгу Рыпакову спросили, завершает ли она на этом свою карьеру.

    «Я еще основательно не думала над этим вопросом, но скажу одно: это последняя олимпиада для меня в качестве спортсменки. Еще рано говорить о планах, немного времени пройдет, но я думаю, что в дальнейшем моя жизнь и работа будут тесно связаны со спортом», - ответила Ольга Рыпакова.

    Она отметила, что в дальнейшем видит себя в сфере, связанной со спортом.

    «Моя цель, мое желание такое – внести еще вклад в развитие спорта, и в том числе легкой атлетики, в Казахстане. Я хочу еще помочь и сделать, чтобы в нашей стране было много олимпийских чемпионов в легкой атлетике. Посмотрим, как сложится жизнь», - сказала легкоатлетка.

    Спортсменка призналась, что будет всячески поддерживать свою дочь, если та решит связать свою жизнь с профессиональным спортом.

    Напомним, сегодня Ольге Рыпаковой не удалось выйти в финал Олимпиады в Токио. Рыпакова уже имеет полный комплект олимпийских медалей в тройном прыжке: «серебро» ОИ-2008, «золото» ОИ-2012 и «бронзу» ОИ-2016.

    Фото: пресс-служба НОК, Данияр Майлыбаев

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада
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