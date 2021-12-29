Это политическое решение - эксперт о Законе по вопросу отмены смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор общественного фонда «Хартия» Жемис Турмагамбетова прокомментировала подписанный сегодня Президентом Закон по вопросу отмены смертной казни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2014 года был объявлен мораторий на смертную казнь. То есть, можно говорить, что у нас нет смертной казни. А сегодня Президент подписал Закон по вопросу отмены смертной казни. Поддерживаю это решение, потому что это политическое решение. Потому как в Казахстане нет тяжких преступлений, чтобы приговаривать к смертной казни. Об этом свидетельствует даже статистика об особо тяжких преступлениях. Поэтому нет смысла оставлять смертную казнь. При этом в стране есть пожизненное лишение свободы. Этого достаточно. В целом как специалист в этой отрасли, с 1995 года на разных площадках поднимаю этот вопрос об отмене смертной казни», - прокомментировала эксперт.

По ее словам, на сегодняшний день около 100 государств отменили смертную казнь.

«Из членов-стран Советского Союза смертная казнь действовала только в Казахстане и Беларуси. Теперь остаётся только Беларусь. Ещё хотелось бы отметить, что некоторые выступают против отмены смертной казни. В этой связи хочу сказать, что установление или отмена смертной казни для человека, совершившего преступление – это не просто приговор суда, это политическое решение государства. А политические решения, касающиеся судьбы государства, принимает Президент. Возьмём наш исторический свод законов «Жеті жарғы», в нем тоже нет смертной казни. Вместо этого ценой преступления выступает скот, денежные средства либо другой предмет. Также есть такое качество у казахов – уметь прощать человека», - добавила Жемис Турмагамбетова.