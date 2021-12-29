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Это политическое решение - эксперт о Законе по вопросу отмены смертной казни

29 Декабря 2021 22:11
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Это политическое решение - эксперт о Законе по вопросу отмены смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор общественного фонда «Хартия» Жемис Турмагамбетова прокомментировала подписанный сегодня Президентом Закон по вопросу отмены смертной казни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2014 года был объявлен мораторий на смертную казнь. То есть, можно говорить, что у нас нет смертной казни. А сегодня Президент подписал Закон по вопросу отмены смертной казни. Поддерживаю это решение, потому что это политическое решение. Потому как в Казахстане нет тяжких преступлений, чтобы приговаривать к смертной казни. Об этом свидетельствует даже статистика об особо тяжких преступлениях. Поэтому нет смысла оставлять смертную казнь. При этом в стране есть пожизненное лишение свободы. Этого достаточно. В целом как специалист в этой отрасли, с 1995 года на разных площадках поднимаю этот вопрос об отмене смертной казни», - прокомментировала эксперт.

По ее словам, на сегодняшний день около 100 государств отменили смертную казнь.

«Из членов-стран Советского Союза смертная казнь действовала только в Казахстане и Беларуси. Теперь остаётся только Беларусь. Ещё хотелось бы отметить, что некоторые выступают против отмены смертной казни. В этой связи хочу сказать, что установление или отмена смертной казни для человека, совершившего преступление – это не просто приговор суда, это политическое решение государства. А политические решения, касающиеся судьбы государства, принимает Президент. Возьмём наш исторический свод законов «Жеті жарғы», в нем тоже нет смертной казни. Вместо этого ценой преступления выступает скот, денежные средства либо другой предмет. Также есть такое качество у казахов – уметь прощать человека», - добавила Жемис Турмагамбетова.


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#Права человека   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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