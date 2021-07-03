Это победа нашего народа - Нурсултан Назарбаев о столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев своем аккаунте в Instagram поделился воспоминаниями о создании новой столицы Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Мы восхищаемся и радуемся тем, что мы сами сделали, это победа нашего народа, победа казахстанцев, победа тех, кто своими руками строил город, клал каждый кирпич. Не будем скромничать – есть наша заслуга тоже. На этом не останавливаемся, мы будем работать дальше», - Н. Назарбаев.



