Это окончательное решение? – Тамару Дуйсенову спросили о переносе последнего звонка на 25 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2024 году последний звонок в школах Казахстана прозвенит 25 мая. Сохранится ли эта дата в последующие годы заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова не ответила, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения о 36 или 40 неделях обучения, это мировая практика, подготавливаются обучающая программа, ведется организационная работа, плюс, конечно, нужна инфраструктура. У нас есть вопросы по инфраструктуре, есть трехсменные школы. Поэтому сейчас мы говорим о том, что следующий год мы завершаем 34-недельным годом, 25 мая. Далее, сейчас мы строим очень много школ, решаем вопросы с аварийными школами, трехсменными школами. Если регионы будут готовы подать такую инфраструктуру, что дети будут учиться в соответствующих условиях, мы можем вернуться, но с учетом нашей специфики», - объяснила она в кулуарах заседания Правительства РК.

Напомним, что в августе прошлого года в Казахстане был продлен учебный год в школах до 31 мая. Продолжительность обучения составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель - во 2-11 классах.

Ранее министр просвещения РК объяснял, что при переносе последнего звонка на 25 мая, придется вернуть шестидневную неделю. Также он сказал, что любое решение должно приниматься в интересах детей.

На прошлой неделе Тамара Дуйсенова заявила, что решение министерства о продлении учебного года было оправдано, но поспешно. Она предложила вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая.