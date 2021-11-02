Это не решение вопроса - Канат Мусин о предложении запретить освещение судебных процессов журналистами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин прокомментировал информацию о предложении запретить освещение судебных процессов журналистами. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Об этом предложении я узнал в СМИ. Это было правильное решение отозвать поправку. Нет способа запретить говорить что-то. Это не решение вопроса. Безусловно, судья не должен поддаваться публикациям в СМИ, в сетях. Освещение процессов должно быть в любом случае, кроме тех, где закон запрещает открытые процессы. В остальных случаях освещение должно быть. Но самое главное – конечно интерпретация фактов, того, что происходит в суде, у каждого журналиста может быть разная. Но они не должны искажаться. Когда факты искажаются, и все это преподносится так, что это авантюризм судьи, да это действительно плохо, если люди хотят справедливого суда, и это вполне справедливое желание. Но, если мы хотим справедливого суда, не превращайте судей в несправедливых изначально, по крайней мере, в глазах общественности», - прокомментировал он.

В эфире программы он также ответил на вопрос о том, должен ли блогер нести ответственность за искажение фактов.

«Это еще более сложный вопрос, потому что с точки зрения юриста, что есть искажение? Это намеренное искажение или субъективное восприятие доказательственных данных, которые человек так понимает. Поэтому вопрос очень сложный. Здесь думаю, не должно быть наказания. Общество должно определить: это объективная информация или спам? Наказание в данном случае никакого эффекта не даст, наоборот создаст некий ореол, и это будет неправильно. Общество само должно осознать: что есть правда, а что есть ложь» , - добавил Канат Мусин.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Мажилисе предложили запретить писать о судебных процессах журналистам и блогерам.