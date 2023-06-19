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    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим

    19 Июня 2023, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова прокомментировала вопрос повышения зарплаты сотрудникам лесного хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это не после трагедии. Заявлялось до того, как произошла трагедия. Само постановление Правительства, которое предусматривает повышение зарплаты, мы принимали, если не ошибаюсь, месяца 2-3 назад. Если вы внимательно отслеживаете соцсети министерства, мы неоднократно давали информацию о том, что зарплаты будут повышаться. Эта информация не возникла после этих событий, она имелась до этого. Более того, я в том числе и в своих соцсетях давала информацию о том, что мы планируем повышать зарплаты. Действительно, этот уровень оплаты труда очень низкий», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.

    Министр также ответила на вопросы о своей ответственности в случившемся.

    «Я считаю, что я ответственна в той части, что это мой курируемый блок и мое курируемое министерство. За любой блок, который входит в состав моего ведомства, я так или иначе как руководитель ведомства безусловно несу ответственность. Своей ответственности я не избегаю, как я сказала, со следствием мы будем сотрудничать», - пообещала глава Минэкологии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минэкологии
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