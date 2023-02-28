Это наши будущие «клиенты» – глава МЧС о строительстве домов в горах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Контроль и ликвидация последствий оползневых явлений – ответственность не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и местных исполнительных органов, а также самих жителей. Таким мнением поделился глава МЧС РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оползневые явления, которые вчера произошли в Алматинской области. Еще раз говорю, что отвечает за эти процессы не только МЧС. Должны смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, на строительство. Ну и сами жители. Явно, что там подрезанные склоны. Как я всегда говорю, кто строит в горах – это будущие наши «клиенты». Потому что, к сожалению, тектонические движения продолжаются, сейсмоопасные участки, ослабление грунта приводят к тому, что произошло вчера. У построенного сооружения подпорная стена невысокая, естественно, она не могла спасти от 12-15-метрового оползня, который находится выше», - прокомментировал произошедшее министр в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, на месте работают подразделения «КазСелеЗащиты». Материалы по итогам работы будут переданы правоохранительным органам, которые дадут оценку тому, кто отводил данный земельный участок и на каком основании выдано разрешение на строительство.

«Следственные органы определят, должны были строить или не должны. По-моему мнению, здравый смысл человека говорит о том, что строить под склоном, который может прийти к ним в дом от землетрясения или переувлажнения – не надо», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в коттеджном городке Бурабай села Бесагаш предварительно в связи с выпадением осадков в виде дождя и снега с 25 на 26 февраля произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов через защитное ограждение – бетонную подпорную стену. Сошедший грунт, повредив оконные проемы одного из домов, зашел во внутренние помещения. В другом доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет.



