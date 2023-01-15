Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях казахстанцам предлагается контент на любой вкус. Чем интереснее и креативнее страница, тем больше узнаваемости и подписчиков. Певица, блогер и тиктокер Татьяна Инюшина полгода жила в Казахстане. В социальных сетях девушка знакомит свою аудиторию с традициями, языками и обычаями разных стран. Пандемия в корне изменила жизнь певицы. Татьяна Инюшина успешно преодолела все вызовы, заряжая позитивом свою аудиторию. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» она поделилась мнением о пейзажах нашей страны, казахстанцах и увлечении социальными сетями.

Пандемия открыла ей путь в социальные сети и принесла популярность на просторах Интернета. Блоггинг стал ее основным видом заработка. В связи с геополитической ситуацией Татьяна приехала с мужем погостить в Казахстан в феврале прошлого года. В Алматы она собрала свой бэнд, и вместе они гастролировали по регионам страны.

«Веду блог уже два года. Когда все находились на «удаленке» и нечем было заняться, начала вести TikToк. В первый же месяц пандемии набрала большую аудиторию. Все с этого и началось. Блоггинг – деятельность в режиме нон-стоп. Это непрерывный процесс. Когда приходит вдохновение, снимаю ролик. Могу два дня подряд ничего не снимать, потому что нет ресурса и настроения. Блог – это вся жизнь. Пою на разных языках, рассказываю о культуре разных стран, где бываю. У меня познавательно-развлекательный контент», - поделилась девушка.

Как известно, блогеры зарабатывают в социальных сетях посредством рекламы. Однако Татьяна – скромный блогер, она много рекламы не берет.

«Предлагают прорекламировать инвестиции и другое, но мне это чуждо. Беру на рекламу только то, что откликается, интересно - могу рекомендовать. Я уважаю свою аудиторию», - подчеркнула тиктокер.

Подписчики внимательно следят за творчеством певицы. Под публикациями Татьяны можно прочитать приятные комплименты в адрес девушки: «где вы прятали такой талант», «какой чудесный голос», «какое красивое сочетание голоса и внешности», «голос – ручеек» пишут подписчики.

Татьяна развивает свое творчество в аутентичном музыкально-фольклорном направлении. Исполняет песни на разных языках, полюбившиеся хиты.

«Люблю также экспериментировать с музыкой. У меня есть проект «MARFFA»: на бит накладываю старые песни, миксую с разными стилями. Мне интересны старые песни и их современная интерпретация. Мне интересен фольклор разных стран. Где бы я не находилась, проникаюсь истоками этой культуры, люблю примерять образ каждой национальности. Безусловно, чтобы узнать народ, нужно послушать их песни, музыку, национальные инструменты. Через свои ролики показывала интерес к определенной стране. Очень люблю древние точки», - поделилась Татьяна Инюшина.

С приездом в Казахстан тиктокер отмечает рост количества подписчиков.

«За полгода набралось 400 тысяч подписчиков из Казахстана. Казахстан в статистике по количеству подписчиков находился на первом месте. На первом месте Алматы, потом Астана, на третьем месте – Москва. Полюбиться казахскому зрителю очень приятно: люди отзывчивые, дружелюбные и им нравится, что я рассказываю о стране, показываю традиции», - призналась певица.

Татьяна отметила, что это был один из лучших отрезков в ее жизни.

«Это были лучшие полгода в моей жизни. Мы приехали просто спастись от ситуации. В итоге для нас Казахстан стал вторым домом. Очень тепло провела время здесь, организовали потрясающие концерты с алматинскими музыкантами, отзывчивые зрители. Получила приятные впечатления. Казахстан запомнится безумно красивой природой, вкусной едой. За это время организовали три концерта в Алматы, в Талдыкоргане выступала, организовали фан-встречи. Актау поразил своим пейзажем. Это абсолютно другая сторона Казахстана. Здесь тоже есть горы, но они совершенно другие – как марсианский ландшафт», - поделилась Татьяна Инюшина.

За время пребывания в Казахстане девушка стала гостьей утренних шоу на казахстанских телеканалах, познакомилась с бытом казахского народа, полюбила местную кухню и традиции. Судя по публикациям в социальных сетях, после Казахстана девушка отправилась в солнечный Узбекистан, сейчас с супругом находится в Гоа.









Фотографии предоставлены героиней материала



