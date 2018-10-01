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Это большой шаг - Тамара Дуйсенова о повышении минимальной зарплаты

5 Октября 2018 14:16 248
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Это большой шаг - Тамара Дуйсенова о повышении минимальной зарплаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Секретарь партии «Нур Отан» Тамара Дуйсенова прокомментировала озвученное в Послании Президента народу Казахстана повышение минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Повышение минимальной заработной платы - это очень большой шаг. Оно касается почти всего занятого населения. Для одних - это повышение зарплаты до 1,5 раза, а для других - это снижение налоговой нагрузки», - считает экс-министр труда и социальной защиты населения.

Она отметила, что, по сути, это продолжение мер по поддержке низкооплачиваемых работников, озвученных Главой государства в 5 социальных инициативах.

Напомним, сегодня Глава государства, зачитывая ежегодное Послание народу Казахстана, поручил поднять уровень минимальной заработной платы. Как отметил Президент, уровень МЗП поднимут с 28 до 42 тысяч тенге, что напрямую увеличит оплату труда 1,3 миллионов работающих во всех отраслях на предприятиях всех форм собственности.

На эти цели Глава государства поручил выделять из республиканского бюджета на 2019-2021 годы 96 миллиардов тенге ежегодно. Теперь, когда минимальная заработная плата не будет привязана к прожиточному минимуму, ожидается, что новые размеры минимальной заработной платы станут катализатором роста оплаты труда в целом по экономике страны.

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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