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    Этнокультурное мероприятие провели в Кызылординской области

    23 Августа 2019, 14:15

    ШИЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В Шиелинском районе Кызылординской области в рамках общенациональной акции «Этноауыл-2019» проведено культурное мероприятие «Өткенін ұлықтаған, дәстүрін ұмытпаған - Шиелі» («Почитание традиций в Шиели»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие проведено в рамках Программы Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жангыру».

    В парке им.Ы.Жакаева в поселке Шиели была установлена юрта. Здесь также провели национальные игры. Для участников были приготовлены национальные блюда, с целью обучения молодежи.

    Молодые люди качались на алтыбакане, исполняли песни. Также были исполнены танцевальные номера, выступили кюйши. Жители района также смогли посмотреть интересную театрализованную постановку, рассказывающую о казахских обычаях и традициях. Была также организована выставка произведений прикладного искусства и книжная выставка, где были представлены произведения, духовно обогащающие читателя.

    Ранее в Кызылординской области была проведена историко-познавательная экспедиция «Страна Великой степи».

    Адильжан Умбет

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Кызылординская область Рухани жаңғыру
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