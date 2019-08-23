Этнокультурное мероприятие провели в Кызылординской области

ШИЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В Шиелинском районе Кызылординской области в рамках общенациональной акции «Этноауыл-2019» проведено культурное мероприятие «Өткенін ұлықтаған, дәстүрін ұмытпаған - Шиелі» («Почитание традиций в Шиели»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проведено в рамках Программы Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жангыру».

В парке им.Ы.Жакаева в поселке Шиели была установлена юрта. Здесь также провели национальные игры. Для участников были приготовлены национальные блюда, с целью обучения молодежи.

Молодые люди качались на алтыбакане, исполняли песни. Также были исполнены танцевальные номера, выступили кюйши. Жители района также смогли посмотреть интересную театрализованную постановку, рассказывающую о казахских обычаях и традициях. Была также организована выставка произведений прикладного искусства и книжная выставка, где были представлены произведения, духовно обогащающие читателя.

Ранее в Кызылординской области была проведена историко-познавательная экспедиция «Страна Великой степи».

Адильжан Умбет