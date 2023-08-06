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    Этнофестиваль «Kымыз-FEST-2023» прошел в Кыргызстане

    6 Августа 2023, 11:21

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В живописном высокогорном ущелье Чункурчак вблизи Бишкека состоялся республиканский этнофестиваль «Kымыз-FEST-2023», посвященный древнему напитку кочевников - кымызу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Кымыз считается поистине целебным, кисломолочным пенным напитком из кобыльего молока беловатого цвета, который широко популярен как в Казахстане и Кыргызстане, так и Монголии, Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Алтае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Тыве, Хакасии и Сахе.

    Национальный напиток кочевников богат полезными веществами, такими как белки, жиры, а также витаминами В1, В2, В12, С, биотином, пантотеновой и фолиевой кислотами. Большое содержание питательных веществ помогает в лечении туберкулеза и других заболеваний дыхательной системы, болезней желудочно-кишечного тракта, а также при анемии и общем истощении.

    В праздничном мероприятии приняли участие 16 крупных и мелких компаний-производителей кымыза из каждого региона страны. На склонах живописного джайлау Чункурчак был развернут юрточный городок.

    Каждая юрта представляла отдельный регион страны, в которой был накрыт богатый дастархан с разнообразными национальными блюдами. В этот солнечный жаркий день гостей угощали прохладительным кымызом, пловом и традиционной национальной выпечкой.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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