Этнофестиваль «Kымыз-FEST-2023» прошел в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В живописном высокогорном ущелье Чункурчак вблизи Бишкека состоялся республиканский этнофестиваль «Kымыз-FEST-2023», посвященный древнему напитку кочевников - кымызу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кымыз считается поистине целебным, кисломолочным пенным напитком из кобыльего молока беловатого цвета, который широко популярен как в Казахстане и Кыргызстане, так и Монголии, Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Алтае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Тыве, Хакасии и Сахе.

Национальный напиток кочевников богат полезными веществами, такими как белки, жиры, а также витаминами В1, В2, В12, С, биотином, пантотеновой и фолиевой кислотами. Большое содержание питательных веществ помогает в лечении туберкулеза и других заболеваний дыхательной системы, болезней желудочно-кишечного тракта, а также при анемии и общем истощении.

В праздничном мероприятии приняли участие 16 крупных и мелких компаний-производителей кымыза из каждого региона страны. На склонах живописного джайлау Чункурчак был развернут юрточный городок.

Каждая юрта представляла отдельный регион страны, в которой был накрыт богатый дастархан с разнообразными национальными блюдами. В этот солнечный жаркий день гостей угощали прохладительным кымызом, пловом и традиционной национальной выпечкой.