Этнический казах завоевал титул «Мистер Монголия-2020» по бодибилдингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Этнический казах Серик Кажатулы стал победителем чемпионата Монголии по бодибилдингу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления спорта Баян-Улгийского края Монголии, Серик Кажатулы принял участие в чемпионате страны по бодибилдингу «Мистер Монголии-2020», прошедшем в Улан-Баторе.

«В весовой категории до 75 кг он стал победителем турнира, завоевав золотую медаль. Он стал первым уроженцем Баян-Улгийского края, завоевавшим титул «Мистер Монголии-2020» по бодибилдингу», - отмечено в сообщении.

Отметим, что Серик Кажатулы 1984 года рождения, ныне проживает в Улан-Баторе.

Ранее сообщалось, что в начале этого года на чемпионате Монголии по дзюдо в весовой категории до 100 кг этнический казах Серик Бердимуратулы во второй раз стал чемпионом этой страны.