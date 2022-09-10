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    Этнический казах изготовил домбру из камня в Китае

    10 Сентября 2022, 10:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мастер Мухамет Абдильдабекулы изготовил домбру из черного камня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Центральное народное радио Китая».

    В сообщении отмечено, что житель села Айдартал в Алтайском крае Синьцзяна Мухамет Абдильдабекулы десять лет назад нашел на жайлау черный камень весом 80 килограммов. Сначала он хотел его продать. Однако никто не заинтересовался им. Затем у Мухамета родилась идея - создать из камня казахский национальный инструмент.

    Как признается мастер – сделать это было не просто. Целых полгода ушло на это дело.

    «Сделать домбру из камня было не так просто, как я изначально думал. Особенно тяжелой была работа по созданию каркаса домбры», - рассказывает М. Абдильдабекулы.

    Отметим, что Мухамет, будучи мастером по изготовлению домбры, читает много познавательных книг о домбре, учится у народных мастеров и активно познает секреты этого мастерства.

    Автор:

    Серик Сабеков

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