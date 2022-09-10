Этнический казах изготовил домбру из камня в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мастер Мухамет Абдильдабекулы изготовил домбру из черного камня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Центральное народное радио Китая».

В сообщении отмечено, что житель села Айдартал в Алтайском крае Синьцзяна Мухамет Абдильдабекулы десять лет назад нашел на жайлау черный камень весом 80 килограммов. Сначала он хотел его продать. Однако никто не заинтересовался им. Затем у Мухамета родилась идея - создать из камня казахский национальный инструмент.

Как признается мастер – сделать это было не просто. Целых полгода ушло на это дело.

«Сделать домбру из камня было не так просто, как я изначально думал. Особенно тяжелой была работа по созданию каркаса домбры», - рассказывает М. Абдильдабекулы.

Отметим, что Мухамет, будучи мастером по изготовлению домбры, читает много познавательных книг о домбре, учится у народных мастеров и активно познает секреты этого мастерства.