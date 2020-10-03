Этап Кубка мира в Венгрии: казахстанцы выступят в шести финалах

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Венгрии стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике. По итогам квалификации, которая состоялась в первый соревновательный день, Казахстан будет представлен в шести финалах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Милад Карими в общей сложности смог пробиться в четыре финала: с первого места в вольных упражнениях, со второго - в опорном прыжке, с третьего - в упражнениях на брусьях и с третьего - в упражнениях на перекладине. Нариман Курбанов в квалификации показал первый результат в упражнении на коне, пробившись в финал. Также за медаль будет бороться и Ильяс Азизов. В вольных упражнениях он завершил отборочный раунд на пятом месте. Финалы пройдут сегодня, 3 октября.

