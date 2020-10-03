Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Этап Кубка мира в Венгрии: казахстанцы выступят в шести финалах

    3 Октября 2020, 13:04

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Венгрии стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике. По итогам квалификации, которая состоялась в первый соревновательный день, Казахстан будет представлен в шести финалах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Милад Карими в общей сложности смог пробиться в четыре финала: с первого места в вольных упражнениях, со второго - в опорном прыжке, с третьего - в упражнениях на брусьях и с третьего - в упражнениях на перекладине. Нариман Курбанов в квалификации показал первый результат в упражнении на коне, пробившись в финал. Также за медаль будет бороться и Ильяс Азизов. В вольных упражнениях он завершил отборочный раунд на пятом месте. Финалы пройдут сегодня, 3 октября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Венгрия Болашак
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу