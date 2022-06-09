Этап чемпионата WorldSkills Kazakhstan стартовал в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау состоялась церемония открытия регионального этапа VII Республиканского чемпионата профессионального мастерства по рабочим специальностям «Worldskills Kazakhstan 2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Worldskills - международный проект, основанный на повышении профессиональной квалификации молодых специалистов. Он проводится с 1946 года в 83 странах мира.

По словам организаторов, повышение квалификации специалистов, наиболее необходимых обществу, будет осуществляться в рамках данного проекта.

В региональном чемпионате, который продлится три дня, принимают участие 388 студентов из 22 колледжей и 50 учащихся школ, 12 воспитанников детских садов. Они соревнуются по 77 специальностям. Работу участников контролируют около 420 экспертов.

В рамках проекта WorldSkills в Мангистауской области в целях трудового обучения воспитанников детских садов с прошлого года проводится чемпионат «BabySkills Aktau. А особенностью нынешнего чемпионата является то, что впервые в регионе проводится конкурс Dalaskills с целью воспитания подрастающего поколения к национальной культуре, традициям и обычаям казахского народа, духовным и нравственно-этическим ценностям. В нем ребята соревнуются в рисовании на ткани, создании национального лоскутного искусства, войлочного искусства, национальной кухни.

Победители регионального этапа, занявшие I место, получат путевку на республиканский чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan» и будут соревноваться в городе Нур-Султане.