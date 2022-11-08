Эстрадно-духовой оркестр отметил 40-летний юбилей в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области 40 лет исполнилось эстрадно-духовому оркестру. В честь юбилея коллективу был вручен сертификат на один миллион тенге от имени акима региона Ермека Маржикпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как поделились в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, эстрадно-духовой оркестр был основан в 1982 году на базе Городского парка культуры Кокшетау. С 2012 года он работает в Акмолинской областной филармонии. Оркестр является лауреатом многих международных фестивалей, среди которых международный джазовый фестиваль «Весна 2004, 2005, 2006, 2014» в Петропавловске, международный джазовый фестиваль «Джаз Бомонд – 2007, 2010, 2015» в Костанае, фестиваль «Каспий – море дружбы» в Актау и Павлодаре и многих других.

В честь праздника в Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая прошел концерт юбиляра.

Руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова поздравила коллектив и его руководителя - талантливого дирижера Ерназара Уразалина и отметила большой вклад оркестра в развитии культуры и искусства региона. Юбиляр также удостоился сертификата на сумму один миллион тенге от имени акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

«За время руководства талантливого дирижера оркестр освоил огромный музыкальный пласт – от классической, современной до эстрадно-джазовой, рок-музыки. Его талант, трудолюбие, искренняя любовь к родному коллективу дает, несомненно, свои плоды. Коллектив подходит к выбору репертуара с большой требовательностью, основанной на профессиональном вкусе и потенциальных возможностях каждого участника. На сегодняшний день репертуар оркестра составляет более 600 произведений», - поделились в ведомстве.

Специально приглашенными гостями вечера стали главный дирижер Губернаторского оркестра города Тулы Владимир Леер и музыкант, трубач Павел Демьяненко, а также струнный квартет «Dolce Vita».