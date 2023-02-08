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    Эстонская морская академия готова принять студентов из Казахстана

    8 Февраля 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, транзита и информационных технологий между Казахстаном и Эстонией состоялось в Астане в рамках визита вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Каупо Ляанеранд в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Участники отметили приоритетное значение железнодорожных перевозок в сегменте казахстанско-эстонского транзитно-транспортного сотрудничества.

    Эстонская сторона подтвердила готовность Эстонской морской академии принять на обучение студентов из Казахстана. Также стороны обменялись информацией о последних событиях в области транспортных систем, транспортных сетей и регулирования в Казахстане и Эстонии.

    Кроме того, обсуждены экономические выгоды от реализации международного транспортного коридора из Азии в Европу через территорию Казахстана и Эстонии, а также сопредельных государств и подчеркнули, что этот маршрут имеет большие преимущества по сравнению с другими альтернативными международными транспортными коридорами с точки зрения сроков доставки грузов и оборачиваемости товаров.


    Фото: Пресс-служба МИИР РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Образование Эстония
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