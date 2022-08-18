Эстония прекратила пропуск в страну граждан РФ с выданными республикой шенгенскими визами

ВИЛЬНЮС. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Эстонии прекратили в 00:00 четверга пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Решение об этом 11 августа приняло правительство балтийской республики. Премьер-министр Кая Каллас в связи с этим заявила, что россияне с учетом событий на Украине должны понимать, что допуск в ЕС является не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией для тех, кого в сообществе готовы принять как гостя или делового партнера.

На этом фоне возникли вопросы со въездом в Эстонию тех россиян, у которых есть действующая шенгенская виза, выданная другими странами. Как отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, в Эстонию, ставя под сомнение эффективность запрета, так может въехать 131 тыс. человек, получивших визы в других государствах Европы.

В среду министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония имеет право блокировать въезд граждан РФ с визами третьих стран. «Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», - утверждал он. Глава внешнеполитического ведомства напомнил об аналогичных мерах по закрытию границ в период обострения пандемии.

«Законы Евросоюза позволяют блокировать въезд даже граждан ЕС в ту или иную страну сообщества. Мы хорошо помним, что во время обострения ситуации с коронавирусом страны закрыли не только внешние границы ЕС, но и внутренние», - сказал Рейнсалу.

Как будет выглядеть ситуация на деле, какие указания получила погранслужба, неясно.

В запрете на пропуск в страну предусмотрен ряд исключений. В частности, запрет не действует в отношении сотрудников дипломатических представительств России в Эстонии и членов их семей, а также лиц, занимающихся международными перевозками или имеющих право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике.





Фото: tass.ru