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    Эстония прекратила пропуск в страну граждан РФ с выданными республикой шенгенскими визами

    18 Августа 2022 11:11

    ВИЛЬНЮС. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Эстонии прекратили в 00:00 четверга пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Решение об этом 11 августа приняло правительство балтийской республики. Премьер-министр Кая Каллас в связи с этим заявила, что россияне с учетом событий на Украине должны понимать, что допуск в ЕС является не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией для тех, кого в сообществе готовы принять как гостя или делового партнера.

    На этом фоне возникли вопросы со въездом в Эстонию тех россиян, у которых есть действующая шенгенская виза, выданная другими странами. Как отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, в Эстонию, ставя под сомнение эффективность запрета, так может въехать 131 тыс. человек, получивших визы в других государствах Европы.

    В среду министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония имеет право блокировать въезд граждан РФ с визами третьих стран. «Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», - утверждал он. Глава внешнеполитического ведомства напомнил об аналогичных мерах по закрытию границ в период обострения пандемии.

    «Законы Евросоюза позволяют блокировать въезд даже граждан ЕС в ту или иную страну сообщества. Мы хорошо помним, что во время обострения ситуации с коронавирусом страны закрыли не только внешние границы ЕС, но и внутренние», - сказал Рейнсалу.

    Как будет выглядеть ситуация на деле, какие указания получила погранслужба, неясно.

    В запрете на пропуск в страну предусмотрен ряд исключений. В частности, запрет не действует в отношении сотрудников дипломатических представительств России в Эстонии и членов их семей, а также лиц, занимающихся международными перевозками или имеющих право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике.


    Фото: tass.ru
    #Россия #Евросоюз #Мировые новости #Эстония
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