Естественный процесс – эксперт об уходе Елбасы с поста Председателя «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Леся Каратаева поделилась мнением о решении Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева уйти с поста Председателя партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение Елбасы о передаче полномочий главы Партии «Nur Otan» действующему Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву является естественным результатом процесса политического развития страны. Окончательное решение будет принято Съездом партии, однако уже сейчас можно утверждать, что Съезд поддержит кандидатуру, предложенную Нурсултаном Абишевичем», - сказала Леся Каратаева в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Она объяснила свою мысль.

«Во-первых, Касым-Жомарт Кемелевич стоял у истоков создания партии, являлся ранее членом Бюро политсовета. Во-вторых, на пост президента Касым-Жомарт Кемелевич баллотировался как кандидат от партии «Nur Otan». Это означает, что реализация предвыборных обещаний Главы государства будет осуществляться при непосредственном участии партии. Следует также принимать во внимание, что полноценная реализация реформ, инициированных Президентом РК требует оптимально выстроенного алгоритма взаимодействия главных политических игроков. А «Nur Otan» по итогам январских выборов в Мажилис подтвердила свой статус доминирующей политической силы, обеспечивающей реализацию государственного курса», – отметила спикер.

«Поэтому схема, при которой Глава государства является одновременно и лидером ведущей партии страны, будет обеспечивать синхронизацию действий и оптимальный формат работы, и, соответственно, работать на достижение целей национального развития», - заключила Л. Каратаева.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны.

«В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии», - говорится в сообщении.



