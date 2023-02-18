Эстакада, путепроводы, переходы: как будут улучшать дорожное движение в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Население города Тараза приближается к полумиллиону жителей. По статданным, число автомобилей, выезжающих на улицы областного центра, исчисляется цифрой около 200 тысяч, но есть еще и транзитный транспорт. В связи с этим местные власти разрабатывают меры по предупреждению транспортного коллапса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня город Тараз уже задыхается от обилия автотранспорта, загазованности и автомобильных пробок. В трехлетнюю Дорожную карту развития областного центра на 2023 - 2025 годы включены проекты по решению накопившихся транспортных проблем.

«Карта развития города Тараза на ближайшие три года предполагает ряд проектов, которые будут способствовать улучшению городской логистики, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Тараза Бахытжан Орынбеков. - Есть проекты по среднему ремонту улиц, это асфальтирование. Ежегодно в среднем 100 – 120 улиц будут асфальтированы. Кроме того, запланирована реконструкция улиц и строительство новых переходов. Средний ремонт улиц проводится за счет городского бюджета, реконструкция – за счет республиканского. Планируется строительство двух путепроводов в конце и в начале проспекта Абая. Будет построен переход через железнодорожные пути в район «за линией». На проектные работы выделены собственные средства из местного бюджета. Что касается строительства, то, скорее всего, будем обращаться в республику (республиканский бюджет - прим. ред.) за поддержкой. Проект очень сложный и дорогостоящий. Еще один проект очень важен для города - полтора километра эстакады от начала проспекта Абая до 14 микрорайона».

По мнению руководителя городской администрации, реализация этих проектов решит несколько наболевших проблем областного центра.

«Здесь мы решаем два вопроса. Первое - улучшаем логистику. Второе - у города появятся легкие за счет строительства этих двух путепроводов. Это даст толчок к развитию двух районов города – новый район 14 микрорайона и окраинный район «за линией». Предварительная стоимость этого проекта 15 млрд тенге. Если получим поддержку, тогда будем начинать проектные работы. Эти проекты будут финансироваться республиканским бюджетом», - отметил спикер.

В минувшем 2022 году в Таразе были обновлены улицы Мамбет батыра и Ташкентская.

Улица Ташкентская - одна из самых протяженных в областном центре, в минувшем году ее расширили и благоустроили. Новое асфальтовое покрытие и современные тротуары оценили жители Тараза.

5 км улицы Мамбет батыра планировали сдать к ноябрю 2022 года. Но когда аким города Тараза Бахытжан Орынбеков ознакомился с ходом дорожно-строительных работ на этом участке, выявились нарушения, связанные с расширением дорожного полотна. Кроме того, были использованы материалы, не соответствующие проектно-сметной документации. Представителю отдела ЖКХ был объявлен выговор с пометкой «устранить в кратчайшие сроки».

«Стоимость дорожно-строительных работ в 2022 году составила 1,6 млрд тенге. Средний ремонт 22-х городских улиц обошелся казне в 1,1 млрд тенге. На 100 млн тенге осуществлено гравийное покрытие улиц в массиве «Карасу» (Кумшагал)», - отметил аким города.