Эстафету олимпийского огня отложили на неопределенный срок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 марта Международный Олимпийский Комитет и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявили о переносе сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на 2020 год. В связи с этой отсрочкой оргкомитет Токио 2020 принял решение отложить эстафету олимпийского огня, старт которой был запланирован на сегодня, 26 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как отмечается, пересмотренные сроки проведения Эстафеты Олимпийского огня будут объявлены после того, как определят новое расписание Игр 2020 года в Токио. Оргкомитет Токио-2020 рассмотрит меры, позволяющие факелоносцам, которые были отобраны для участия в отложенном мероприятии, получить приоритет в процессе отбора для участия в новой Эстафете олимпийского огня.