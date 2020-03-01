Эстафету добрых дел проводят полицейские ВКО в канун весенних праздников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Дня благодарности сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области поздравили ветеранов органов внутренних дел, участников ВОВ Курмата Рахимова и Гавриила Одинцова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ветераны находятся под постоянным пристальным вниманием медицинской службы полиции. Регулярно бригада медиков посещает почетных пациентов для проведения обследования.

Очередной визит совпал с государственным праздником, и сотрудники полиции пришли в гости с праздничной корзиной. Заместитель начальника ДП ВКО по кадровой политике Ренат Унарбеков и председатель совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев поздравили ветеранов с праздником и пожелали крепкого здоровья.

В свою очередь, ветераны отметили, что глубоко тронуты чутким отношением молодых коллег и поблагодарили их за постоянную заботу. Курмат Рахимович Рахимов и Гавриил Васильевич Одинцов поведали стражам порядка о важности праздника Дня благодарности. Ветераны, заставшие годы репрессий, рассказали стражам порядка о тяготах тех лет, о том, как казахский народ с милосердием принял депортированные народы и оказал поддержку и помощь несмотря на трудности.

У почетного профессора Гавриила Одинцова, автора многих научных трудов об истории Казахстана в ХХ веке, полицейские смогли почерпнуть много действительно важных сведений об истории тех лет.

Благотворительные мероприятия в рамках весенних праздников были продолжены сотрудниками следственного управления департамента полиции ВКО.

В преддверии большого праздника - Дня благодарности - к самым маленьким ребятам детского дома «Үміт» приехали гости – следователи Восточного Казахстана. Ребята буквально замерли в восторге - столько игрушек им привезли люди в красивых мундирах полиции. От такого изобилия разбегались глаза. И все от души сказали свое детское искреннее спасибо. Администрация детского дома от души поблагодарила следственное управление за теплые улыбки, безграничную доброту, за праздник малышам.