Эстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Эстафета огня зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года пройдет со 2 по 4 февраля. Об этом сообщил оргкомитет «Пекин-2022», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Эстафета пройдет в 12 локациях в трех кластерах проведения олимпийских соревнований – в центральной части Пекина, столичном районе Яньцин на северо-западе китайской столицы и городе Чжанцзякоу (провинции Хэбэй). В ней примут участие около 1200 факелоносцев.

Как сообщают в оргкомитете «Пекин-2022», эстафета огня зимних Олимпийских игр в Пекине пройдет с гораздо меньшим масштабом по сравнению с традиционными факельными эстафетами в ходе предыдущих Олимпиад, до пандемии коронавируса.

«Уменьшенный формат минимизирует влияние эстафеты на повседневную жизнь жителей китайской столицы и предотвратит массовые скопления людей по маршруту, отвечая требованиям профилактики и борьбы с пандемией», - заявил заместитель генерального секретаря оргкомитета «Пекин-2022» Сюй Чжицзюня.

Накануне открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в ряде районов китайской столицы зафиксированы очаги распространения «дельта-штамма» и «омикрон-штамма» COVID-19. По состоянию на субботу в Пекине выявлены 34 инфицированных коронавирусом. Власти мегаполиса в это воскресенье начали кампанию массового тестирования жителей столичного района Фэнтай, где проживают более 2 млн человек, здесь выявлено наибольшее количество инфицированных (21 человек).

Эстафета огня начнет свой путь в Олимпийском лесопарке к северу от центра китайской столицы, затем проследует через парк зимних Олимпийских игр на западе города, где, как обещают организаторы, роботы-факелоносцы обменяются огнем под водой реки Юндин.

3 февраля факел будет доставлен в столичный уезд Яньцин, где побывает на участке Великой китайской стены «Бадалин», после чего отправится в город Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), где эстафета также пройдет в горнолыжном курорте «Фулун» уезда Чунли.

4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, факел вернется в Пекин, побывает в Летнем императорском дворце «Ихэюань», Олимпийском лесопарке и парке «Гранд-канал».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

Фото: chinadaily.com.cn