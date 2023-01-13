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    Есть запросы на переименование улиц имени Назарбаева – депутат

    13 Января 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров сообщил о запросах граждан на переименование улиц Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ездим по регионам, конечно, определенные вопросы есть, потому что в каждой области существуют большие проспекты имени Назарбаева и так далее. Я думаю, что этот вопрос нужно решать на местном уровне. Для того, чтобы переименовать, нужно будет официальное решение маслихата. Определенные запросы у граждан есть», - сказал он после совместного заседания Палат Парламента, отвечая на вопросы журналистов.

    Мажилисмен отметил, что признание Парламентом утраты силы закона о Елбасы – это всеобщий запрос общества.

    Сегодня на совместном заседании Палат Парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». О гарантиях, сохраняющихся для экс-президента после вступления в силу закона, сообщил министр юстиции РК Азамат Ескараев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис Первый Президент - Елбасы Маслихат
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