Есть запросы на переименование улиц имени Назарбаева – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров сообщил о запросах граждан на переименование улиц Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ездим по регионам, конечно, определенные вопросы есть, потому что в каждой области существуют большие проспекты имени Назарбаева и так далее. Я думаю, что этот вопрос нужно решать на местном уровне. Для того, чтобы переименовать, нужно будет официальное решение маслихата. Определенные запросы у граждан есть», - сказал он после совместного заседания Палат Парламента, отвечая на вопросы журналистов.

Мажилисмен отметил, что признание Парламентом утраты силы закона о Елбасы – это всеобщий запрос общества.

Сегодня на совместном заседании Палат Парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». О гарантиях, сохраняющихся для экс-президента после вступления в силу закона, сообщил министр юстиции РК Азамат Ескараев.



