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    Есть все основания называть Астану колыбелью единства и процветания – Глава государства

    5 Июля 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Есть все основания называть Астану колыбелью единства и процветания, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаева на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Сегодня Астана продолжает динамично развиваться. Отрадно, что растет и международный авторитет нашей столицы. Так, решением ЮНЕСКО Астана была удостоена звания «Город мира». На берегах Есиля прошел целый ряд крупных мероприятий, в том числе саммит ОБСЕ и международная выставка ЭКСПО. Сегодня Астана служит и площадкой межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, что подтверждают и проводимые здесь съезды лидеров мировых и традиционных религий. Столица Казахстана стала местом, объединяющим представителей различных конфессий. В свое время нашим почетным гостем был Папа Римский Иоанн Павел II, в прошлом году с визитом город посетил Папа Франциск. Они высоко оценили вклад нашей страны в укрепление мира и согласия, поддержали наши добрые начинания. Безусловно, это большая честь для нас», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Как подчеркнул Глава государства, Астана сближает религии, объединяет духовных лидеров.

    «Помимо этого, в столице было проведено множество зрелищных мероприятий, международных состязаний. Одним словом, есть все основания называть Астану колыбелью единства и процветания. Сегодня в столице есть улицы, носящие имена Алматы, Акмешит, Орынбор, Туркестан, Сауран, Сыганак, Сарайшык. Это служит ярким воплощением связи с историей нашей государственности. Астана – сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются самые важные решения. Уверен, так будет и впредь», - сказал Президент РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Астана
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